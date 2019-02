Scontro tra auto e camion, morto 87enne

(ANSA) - AMANTEA (COSENZA), 6 FEB - Un uomo di 87 anni, Mario Naccarato, residente ad Aiello Calabro, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 18, nel territorio del comune di Amantea.

Naccarato viaggiava nell'auto, una Fiat Panda, condotta da una donna che è rimasta ferita. La vettura, per cause in corso d'accertamento, si é scontrata con un camion. L'uomo é morto sul colpo.

La conducente dell'auto è stata soccorso e trasportata in ospedale dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente, insieme al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia stradale.