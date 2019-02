Cosparge strade di chiodi, denunciato

(ANSA) - SAN DEMETRIO CORONE (COSENZA), 6 FEB - Ha cosparso di chiodi alcune strade di San Demetrio Corone, il centro in cui risiede, ed è stato identificato e denunciato in stato di libertà dai carabinieri. Un pensionato, D.L., di 66 anni, è accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti.

Da giorni, alcuni automobilisti di San Demetrio Corone, ignari di quanto aveva messo in atto il pensionato, trovavano i pneumatici delle loro autovetture forati.

Dopo la denuncia da parte degli automobilisti che avevano subito i danni, i carabinieri hanno avviato le indagini, giungendo all'identificazione di G.L. quale presunto responsabile. In casa dell'uomo, in un contenitore di plastica, i militari hanno trovato un migliaio di chiodi uguali a quelli sparsi lungo le strade.

Secondo quanto é emerso dalle indagini, il comportamento del pensionato sarebbe da collegare ai litigi che avrebbe avuto negli ultimi tempi con numerosi cittadini di San Demetrio Corone.