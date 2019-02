Fabbrica abusiva pellet, tre denunce

(ANSA) - TORANO CASTELLO (COSENZA), 5 FEB - Trasformavano e confezionavano pellet in assenza delle previste autorizzazioni all'interno di un'azienda agricola di Torano Castello. Tre persone sono state denunciate, con l'accusa di frode commerciale ed emissioni in atmosfera senza autorizzazione, dai carabinieri forestale, che hanno anche sequestrato un impianto di produzione. All'interno della struttura, una vera e propria fabbrica con tanto di impianti e materiali necessari per la produzione del pellet, sono stati trovati, già confezionati, sacchi di pellet per un totale di 5,5 tonnellate di prodotto. Sulle confezioni di pellet era riportata la scritta "puro legno di faggio". Trovati anche altri sacchi privi di indicazioni. Tutto il materiale è stato sequestrato.