A breve inaugurazione Planetario Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 31 GEN - Manca poco all'inaugurazione del Planetario di Cosenza. "Primo in Italia per tecnologia - è scritto in una nota - secondo (dopo Milano) per dimensioni, questa grande opera di architettura contemporanea, come l'ha definita il sindaco Mario Occhiuto, accoglie nel suo contesto il 'Parco delle Scienze' che con la sala di proiezione principale completa il progetto, facendo del Planetario un centro culturale innovativo in cui produrre e condividere idee e conoscenze attraverso lo studio e l'osservazione del cielo". È l'ultimo step quello dell'allestimento del 'Parco', approvato dalla Giunta comunale. È la multimedialità ad offrire al visitatore un'esperienza completa che arricchisce l'osservazione della volta celeste, che avviene nella sala interna, cuore dell'opera, di ulteriori elementi capaci di catturare l'attenzione in modi differenti. Nel Parco, che occupa il volume esterno alla cupola, dominano tre satelliti nei quali entrare per un'esperienza di conoscenza immersiva, emozionale ed interattiva.