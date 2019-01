Gmg, prodotti in Calabria paramenti Papa

(ANSA) - CATANZARO, 28 GEN - Sono stati prodotti da "Desta Industrie", azienda di Settingiano, alle porte di Catanzaro, i paramenti sacri come il Velo omerale e il Piviale, utilizzati da Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 2019 appena svoltasi a Panama. Lo rende noto Confindustria Catanzaro.

"L'azienda nostra associata - è detto in una nota degli industriali catanzaresi - ha prodotto anche i paramenti indossati durante la manifestazione di Panama dai concelebranti, dai vescovi e dai diaconi".

"È motivo di grande orgoglio per la nostra associazione - afferma Aldo Ferrara, presidente di Confindustria Catanzaro - annoverare tra i soci la Desta Industrie. Il lavoro che l'azienda svolge da decenni con qualità, impegno e passione rappresenta in pieno lo spirito confindustriale. E questo riconoscimento è la migliore testimonianza possibile su quanto le imprese calabresi possano essere capaci di ritagliarsi un ruolo di primo piano sul mercato internazionale".