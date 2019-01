Intimidazione imprenditore,taglio alberi

(ANSA) - FILANDARI (VIBO VALENTIA), 22 GEN - Intimidazione la scorsa notte a Filandari ai danni di un imprenditore. Persone non identificate hanno tagliato 40 alberi di ulivo in un fondo di sua proprietà nella frazione "Scaliti".

A scoprire il danneggiamento é stato lo stesso imprenditore recandosi stamattina nel suo terreno. Lo stesso imprenditore si é poi presentato ai carabinieri per denunciare quanto era accaduto.

I militari hanno avviato le indagini per accertare il movente dell'intimidazione ed identificarne i responsabili.