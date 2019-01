Accompagnava prostitute, arrestato

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 22 GEN - Lo hanno blocccato mentre, con la propria auto, stava accompagnando delle donne di nazionalità bulgara nei luoghi dove abitualmente si prostituivano. Un uomo di 60 anni, Salvatore Tornese, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia locale di Lamezia Term con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

L'uomo, dopo avere caricato in auto le ragazze alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme le ha accompagnate nei diversi luoghi scelti per esercitare la prostituzione. Proprio dopo che aveva fatto scendere in strada l'ultima donna, nei pressi di un albergo, Tornese è stato bloccato dagli agenti che lo stavano pedinando e osservando da circa dieci giorni.

L'auto utilizzata dall'uomo per accompagnare le ragazze è stata posta sotto sequestro.