Teatro, successo per Maurizio Casagrande

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 19 GEN - Una commedia vivace, divertente, stimolante, ma soprattutto interessante sul piano dei contenuti. Successo e sold out al Teatro Cilea di Reggio per "Mostri a parte", interpretata e diretta da Maurizio Casagrande, quarto appuntamento del cartellone Officina dell'Arte di Peppe Piromalli.

La società attuale popolata da 'nuovi mostri', contrapposizione negativa dei mostri sacri dello spettacolo ai quali si ispirava da sempre il Maurizio Casagrande 'Franco Gecchi', famosa rockstar di un tempo, oggi fuori dalla scena e dalla tv, che vive una crisi matrimoniale con la moglie Ursula, avvenente e famosa conduttrice televisiva, in cui trovano posto e ribalta personaggi di ogni genere, 'nuovi mostri', famosi, ma privi di talento e preparazione. Un confronto di coppia che diventa scontro tra vecchia e nuova realtà del mondo dello spettacolo. Assieme a Maurizio Casagrande, le brave Giovanna Rey, Tiziana De Giacomo, Claudia Veltri, oltre ai simpatici Fabio Balsamo e Nicola D'Ortona.