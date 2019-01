Teatro: Accorsi grandioso ne l'"Orlando"

(ANSA) - CATANZARO, 19 GEN - Una superba prova d'attore, resa ancora più significativa dalla complessità del testo. Per Stefano Accorsi l'interpretazione in "Giocando con Orlando.

Assolo", in scena al Teatro Politeama di Catanzaro, rappresenta la consacrazione come attore ed una scommessa vincente perché capita ed apprezzata dal pubblico malgrado la difficoltà dell'argomento proposto. Nella "rivisitazione" del testo dell'Ariosto, con l'adattamento teatrale di Marco Baliani, si scopre uno Stefano Accorsi capace di reggere tranquillamente il confronto con i più grandi attori della storia del nostro teatro, grazie ad una padronanza interpretativa che lascia il segno. Suggestiva anche la scenografia, dominata da giganteschi cavalli, di Mimmo Paladino. Alla fine per Accorsi il pubblico del "Politeama" si é lasciato andare ad una vera e propria ovazione, cui ha fatto seguito l'ammirevole disponibilità dell'attore a farsi immortalare in decine di "selfie" con i suoi ammiratori. Stasera si replica al "Rendano" di Cosenza.