Abbattono querce secolari, un arresto

(ANSA) - RICADI (VIBO VALENTIA), 19 GEN - I carabinieri della Stazione di Spilinga hanno arrestato e posto ai domiciliari una persona e ne hanno denunciato in stato di libertà altre due dopo avere notato i tre mentre, nelle campagne di Ricadi, in un terreno di proprietà privata, abbattevano querce secolari di elevato valore, secondo quanto riferiscono i militari, commerciale e paesaggistico.

La persona che é finita agli arresti domiciliari é Antonio Paparatto, di 48 anni, indicato dai carabinieri come "pluripregiudicato".

Per effettuare l'abbattimento degli alberi i tre stavano utilizzando strumenti meccanici. Nel momento in cui sono stati bloccati dai militari i tre avevano già provveduto a caricare su un rimorchio cinquanta quintali di legname.

A Paparatto ed ai due denunciati viene contestato il reato di furto aggravato in concorso.