Evitò suicidio giovane, encomio a Cc

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 15 GEN - Il ten. col. dei carabinieri Luca Romano, comandante del reparto operativo del Comando provinciale di Vibo Valentia, ha ricevuto un'onorificenza dal Comune di Mileto per avere evitato, il 6 dicembre scorso, che un giovane si lanciasse dal tetto della propria abitazione a Paravati di Mileto. L'ufficiale riuscì a mettersi in contatto con il giovane, salì sul tetto e iniziò a parlare con lui attraverso una botola. Alla fine riuscì a convincere il 30enne a desistere. E così, il Comune di Mileto ha deliberato di conferire all'ufficiale un encomio solenne per il coraggio dimostrato. La delibera, firmata dal commissario Sergio Raimondo, e trasmessa anche al prefetto di Vibo Valentia Giuseppe Gualtieri, è stata motivata dal fatto che Romano "in spregio al pericolo, nell'espletamento del proprio servizio" ha agito "con esemplare altruismo e profondo senso del dovere", rendendosi protagonista "di un tempestivo quanto coraggioso intervento riuscendo a far desistere il cittadino dall'intento suicida".