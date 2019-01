Controlli Cc in mensa scuola,multa ditta

(ANSA) - GIRIFALCO (CATANZARO), 15 GEN - I carabinieri della Compagnia di Girifalco e del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Catanzaro, hanno effettuato un controllo nella mensa della Scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Girifalco - Cortale, a Cortale. I militari hanno constatato carenze igienico-sanitarie e la mancata corretta attuazione delle previste procedure "Haccp", elevando sanzioni amministrative per 3000 eurp complessivi a carico della ditta che gestisce il servizio di fornitura pasti. Il controllo ha rilevato anche la mancata revisione periodica degli estintori della cucina, circostanza per la quale i militari hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria il dirigente di settore comunale responsabile, per inosservanza degli obblighi del datore di lavoro.