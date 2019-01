Carpisce fiducia anziano e lo deruba

(ANSA) - CATANZARO, 14 GEN - Aveva carpito la fiducia di un anziano per sottrargli il bancomat ed il libretto di risparmio ma è stata individuata dai carabinieri della stazione Lido di Catanzaro che l'anno denunciata per truffa e furto. Le indagini hanno avuto inizio dopo la denuncia presentata da una donna che, andando a trovare l'anziano padre, si è accorta della sparizione di alcuni effetti personali, del libretto postale e del bancomat. I carabinieri hanno quindi visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcuni istituti di credito nei quali, nel frattempo, erano stati registrati degli illeciti prelievi dell'importo complessivo di circa 1.000 euro. Inoltre sono stati eseguiti accertamenti tecnici di riscontro negli stessi istituti in merito ai prelievi. Gli investigatori sono così riusciti ad identificare la responsabile, una 38enne, P.C., già nota alle forze dell'ordine, che, presentandosi a casa di un 94enne in qualità di badante, ne ha carpito la fiducia, distraendolo e sottraendogli i beni.