Uomo ferito da colpi pistola alla testa

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 12 GEN - Un uomo, A.

B., di 26 anni, di Rossano, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito con due colpi di pistola alla testa ed ora si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'uomo, da alcuni mesi residente in Germania, è stato trovato riverso nella sua auto, una Mercedes con targa tedesca, in una zona non lontana dal centro cittadino di Rossano. Ad accorgersi dell'uomo con il capo riverso sul sedile dell'auto, gli agenti di Polizia che stavano effettuando un normale controllo del territorio.

Allertati immediatamente i soccorsi, il 26enne è stato trasferito nell'ospedale di Rossano dove i medici hanno riscontrato le due ferite da colpi di pistola alla testa.

Gli investigatori della polizia di Stato hanno avviato gli accertamenti tecnici sul luogo dove l'uomo è stato trovato ed hanno iniziato a sentire familiari ed amici per cercare di ricostruire le ultime ore della vittima.