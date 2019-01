Migranti: la Befana al "Sant'Anna"

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 7 GEN - La "Festa dell'Epifania" é stata celebrata nel centro d'accoglienza di Isola Capo Rizzuto con un'iniziativa promossa dal direttore della struttura, Vitaliano Fulciniti. "Un'iniziativa pensata - é detto in un comunicato - per regalare un momento di allegria e di spensieratezza ai tanti ospiti intervenuti, in un clima di solidarietà e fratellanza".

Ai bambini ospiti del centro sono state donate le tradizionali calze contenenti dolciumi di ogni specie. Ad interpretare la Befana é stata un'ospite della struttura. Le "calze della Befana" sono state acquistate e donate ai bambini dall'associazione "VitAmbiente" di Catanzaro, nell'ambito del progetto "Terra Margia". L'associazione catanzarese, come illustrato nel suo intervento dal suo presidente, Pietro Marino, persegue infatti la finalità di intervenire a sostegno delle fasce più deboli e soprattutto dei bambini.

Alla manifestazione è intervenuto l'Arcivescovo di Crotone-Santa Severina, monsignor Domenico Graziani.