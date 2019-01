Legalità,2 campi erba sintetica a S.Luca

(ANSA) - SAN LUCA (REGGIO CALABRIA), 7 GEN - Sono stati completati, a San Luca, i due campetti di calcio in erba sintetica inseriti nel progetto che ha potuto contare, il 21 aprile del 2017, sull'inaugurazione dello stadio "Corrado Alvaro". A darne notizia è la Prefettura di Reggio Calabria.

La realizzazione delle strutture "conferma - riporta un comunicato - la costante attenzione dello Stato e della Prefettura reggina per il centro aspromontano in termini di riaffermazione della legalità e di crescita della società civile. L'opera, finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che si inquadra tra le iniziative previste dalla campagna di sensibilizzazione sul tema 'valori dello sport', rappresenta uno strumento efficace per i processi di integrazione e di inclusione sociale".

"E' un'altra promessa mantenuta - conclude la nota della Prefettura - che testimonia l'impegno costante dello Stato a vantaggio di territori difficili e complessi come la Locride".