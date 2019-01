Incendio in appartamento,nessun ferito

(ANSA) - CATANZARO, 4 GEN - Panico ma nessun danno per le persone, a Catanzaro, per un incendio scoppiato in un appartamento di uno stabile nella zona sud della città.

Nel momento in cui si è verificato il rogo, sviluppatosi probabilmente per cause accidentali nella cucina dell'abitazione, il proprietario si era assentato per compiere delle commissioni. Appena tornato l'uomo ha notato il fumo che fuoriusciva dalle finestre e ha tentato di entrare ma è stato avvolto dal fumo che ha subito invaso l'appartamento annerendo le pareti. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, con il supporto di un'autobotte e dell'autoscala, che hanno domato le fiamme.

Per il proprietario dell'appartamento, che è stato visitato dai medici del Suem 118, nessuna ferita o intossicazione ma solo tanto spavento.