Sabato al via i saldi in Calabria

(ANSA) - COSENZA, 2 GEN - L'inizio del nuovo anno coincide con la partenza dei saldi invernali, che in Calabria inizieranno il 5 gennaio per finire il 28 febbraio. Nonostante l'avvento del Black Friday, i saldi continuano a rappresentare un'occasione importante per i calabresi perché si estendono su un periodo più ampio e non si limitano ad una singola giornata o weekend.

Secondo le stime del Centro Studi di Confcommercio Cosenza, il 58% degli intervistati considera infatti "molto importante" il periodo degli sconti (per il 42% sono invece "poco importanti").

Per la tipologia di prodotti, si confermano oggetto di interesse dei calabresi i capi di abbigliamento, le scarpe e gli accessori, mentre minore attenzione è rivolta ad articoli sportivi e prodotti di pelletteria. La percentuale delle famiglie che aspetta gli sconti per gli acquisti è significativamente superiore a quella che rimane indifferente.

Per lo sconto applicato è previsto che oltre il 70% delle imprese applicherà in partenza un ribasso dal 30% ad oltre il 50%.