In fiamme auto a Cutro, indagano i Cc

(ANSA) - CUTRO (CROTONE), 31 DIC - Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha distrutto nella notte un'autovettura Mercedes Classe A a Cutro. L'auto, parcheggiata in una via del centro cittadino, è cointestata ad un uomo di 58 anni e al figlio ventiseienne.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno domato le fiamme.

I militari hanno avviato le indagini per risalire alle cause e, in caso di dolo, agli autori del rogo.