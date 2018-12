Incendio in abitazione, nessun ferito

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 30 DIC - Momenti di paura, qualche mobile annerito ma nessuna conseguenza per le persone a causa di un incendio che, nel primo pomeriggio, ha interessato un appartamento in uno stabile di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese.

Le fiamme, scoppiate per cause accidentali in uno sgabuzzino utilizzato come ripostiglio, sono state domate da una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone.

A dare l'allarme sono stati gli stessi occupanti dell'appartamento che accortisi di quanto stava accadendo si sono subito allontanati uscendo in strada. L'intervento dei vigili ha evitato che le fiamme si propagassero anche agli altri ambienti dell'abitazione e scongiurato il verificarsi di ulteriori danni alla struttura.