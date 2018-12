Scoperti mitra e munizioni ad Ardore

(ANSA) - ARDORE (REGGIO CALABRIA), 28 DIC - Un mitra da guerra, modello Sten, insieme a 1.300 munizioni di vario calibro ed a tre giubbotti antiproiettile, é stato trovato dalla Squadra mobile di Reggio Calabria nel corso di un controllo ad Ardore Marina.

Il controllo é stato effettuato con il supporto di un'unità cinofila dell'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Reggio. Il mitra, perfettamente funzionante, è di fabbricazione inglese e risale al 1943. È classificato come "arma da guerra" in considerazione dell'elevata potenzialità offensiva.

Sul mitra verranno effettuati adesso accertamenti tecnici per stabilire se sia stato utilizzato in occasione di episodi delittuosi.