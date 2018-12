Reagisce a Cc sequestro furgone, arresto

(ANSA) - SAN CALOGERO (VIBO VALENTIA), 28 DIC - Si è scagliato contro i militari che gli notificavano un provvedimenti di sequestro del suo furgone coinvolto in un incidente tentando di colpirli a calci e pugni. Un commerciante ambulante di origine marocchina, di 56 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a San Calogero con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

L'uomo, legalmente residente in Italia e non nuovo ad episodi del genere, dopo che i militari erano intervenuti a seguito di un incidente stradale con diversi mezzi coinvolti, in stato di alterazione alcolica ha iniziato ad inveire proferendo minacce e tentando un'aggressione evitata solo per la pronta reazione dei carabinieri.