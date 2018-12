In fiamme lido balneare, indagini

(ANSA) - SIMERI CRICHI (CATANZARO), 28 DIC - Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato parzialmente la struttura di un lido balneare in località Marincoli a Simeri Crichi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina supportati da un'autobotte inviata dal comando provinciale di Catanzaro.

L'intervento tempestivo ha consentito di limitare i danni provocati in larga parte dal denso fumo sprigionato dalle fiamme che ha invaso i locali annerendo le pareti. Le fiamme, secondo i primi rilievi effettuati, si sarebbero sviluppate nel locale che ospita le cucine. Attualmente, per il periodo delle festività natalizie e di fine anno, la struttura era aperta e funzionante. Dai primi accertamenti non è emerso, allo stato, alcun elemento che possa avvalorare l'ipotesi dolosa del rogo. Nessuna pista viene comunque esclusa.