Donna e uomo uccisi in tabaccheria

(ANSA) - DAVOLI SUPERIORE (CATANZARO), 23 DIC - Un uomo ed una donna sono stati uccisi stasera a colpi di pistola mentre si trovavano in una tabaccheria a Davoli Superiore, in provincia di Catanzaro. Le vittime sono Francesca Petrolini, di 53 anni, ed il suo compagno, Rocco Bava, di 43. La donna era la proprietaria dell'esercizio commerciale e viveva a Davoli Superiore mentre l'uomo, viveva a Simbario, nel vibonese, dove aveva un autolavaggio. Entrambi erano separati ed avevano allacciato una relazione che andava avanti da pochi mesi. Secondo una prima ricostruzione, i due erano nel locale quando è entrato l'assassino che ha sparato contro la donna uccidendola sul colpo. L'uomo ha cercato di fuggire, ma all'esterno è stato raggiunto da due colpi ed è morto poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Soverato e del Comando provinciale di Catanzaro sono ora indirizzate verso la vita privata delle vittime per accertare se potessero avere avuto dei contrasti con qualcuno.