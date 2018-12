Milano, cittadinanza onoraria a Lucano

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Via libera del Consiglio comunale di Milano all'ordine del giorno che invita il sindaco e la giunta a conferire la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, sindaco di Riace. Il documento, presentato da Basilio Rizzo della sinistra di Milano in Comune e sottoscritto anche dal Pd, è stato approvato con i soli voti della maggioranza e invita il sindaco e la giunta a disporre gli atti necessari alla concessione della cittadinanza onoraria a Domenico Lucano detto Mimmo. Il sindaco di Riace "ha dimostrato come le migrazioni se gestite nel modo corretto possano essere una risorsa per il rilancio e la rinascita delle comunità locali", si legge nel documento che invita inoltre la giunta di Milano a "riaffermare la scelta di proseguire e ampliare anche nella nostra città l'impegno politico e amministrativo d'integrazione, in linea con gli obiettivi statutari della città di Milano all'insegna della sua tradizione di accoglienza e solidarietà".