Scontro tra auto e furgone, un morto

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 18 DIC - Una persona, della quale non sono state rese note le generalità, è morta sul colpo in un incidente stradale avvenuto sulla statale 280 dei Due mari. La persona deceduta era a bordo di un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone. L'incidente stradale è avvenuto sulla corsia in direzione Lamezia Terme nel territorio di Settingiano a non molta distanza dalla galleria di Marcellinara. La vittima, a causa dell'impatto, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e il corpo è finito sull'altra corsia di marcia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e la polizia stradale che ha compiuto i rilievi del caso.