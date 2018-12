Lupo investito e ucciso in Sila

(ANSA) - SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA), 18 DIC - La carcassa di un esemplare maschio di lupo, investito da un'auto, è stata trovata da una pattuglia della Polizia provinciale di Cosenza lungo la statale 107 a pochi chilometri da San Giovanni in Fiore, nel Cosentino.

La pattuglia è stata allertata dal nucleo della Guardia di finanza che aveva notato l'animale privo di vita a bordo strada ai margini del Parco nazionale della Sila. Gli agenti hanno contattato il reparto per la Biodiversità dell'Arma dei carabinieri di Cosenza al quale è stata consegnata la carcassa per le indagini. In un anno, la Polizia Provinciale di Cosenza ha recuperato in Sila due carcasse di lupi investiti da automezzi.