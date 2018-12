Musica:presentata rassegna Ruggero Pegna

(ANSA) - CATANZARO, 16 DIC - È stata presentata l'edizione 2019 del festival "Fatti di Musica, ideato e organizzato da Ruggero Pegna. "Come ogni anno - é detto in un comunicato - saranno diverse le sezioni del prestigioso ed ormai storico Festival, da quelle dedicata ai principali autori e alle più acclamate band, fino alla sezione musical e grandi opere moderne. Previsti anche, come ogni anno, dei fuori programma con la comicità". Si partirà il 5 gennaio con "Sento la testa girare", lo spettacolo di Teresa Mannino al Teatro Rendano di Cosenza, che il 3 gennaio e 4 gennaio sarà, rispettivamente, al "Cilea" di Reggio Calabria ed al "Politeama" di Catanzaro.

"Cominciamo il 2019 col sorriso, con l'augurio che sia un anno splendido per tutti!", ha affermato Pegna. Il 23 ed il 24 gennaio andrà in scena a Cosenza ed a Reggio "Dirty Dancing", trasposizione musicale del celebre film. Un altro grande musical, "We will Rock You" dei Queen e Ben Elton, andrà in scena il 9 marzo al Politeama di Catanzaro e l'11 marzo al Cilea di Reggio.