Incendio in edificio Crotone, no feriti

(ANSA) - CROTONE, 16 DIC - Una squadra dei vigili del fuoco di Crotone è intervenuta in località "San Giorgio" per un incendio verificatosi in uno scantinato, all'interno di un edificio di sei piani. Paura fra i condomini perché il fumo ha invaso l'intero vano scale. Decine le telefonate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco.

La squadra intervenuta ha immediatamente spento l'incendio, confinato in una stanza, dove erano depositati alcuni oggetti dei condomini. Nessuno degli occupanti del palazzo é rimasto ferito.

L'apertura delle finestre del vano scale ha consentito la fuoriuscita del fumo che aveva invaso l'intero edificio.