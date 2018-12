Incendio abitazione, paura ma no feriti

(ANSA) - TAVERNA (CATANZARO), 14 DIC - Panico ma nessun danno per le persone a Taverna, nel Catanzarese, per un incendio scoppiato, per cause accidentali, in un appartamento su due livelli nel centro storico della cittadina. Al momento dell'incendio i proprietari non erano in casa.

Sul posto, grazie all'intervento dei volontari del locale distaccamento dei Vigili del fuoco e, in seguito, di una squadra giunta da Catanzaro, si è evitato che le fiamme si propagassero all'intera struttura. Il rogo ha comunque danneggiato un locale adibito a soggiorno posto al piano terra. Il fumo ha anche annerito le pareti ma nessun danno strutturale è stato rilevato per l'edificio.

A fare scattare l'allarme sono stati gli abitanti dei palazzi vicini che hanno allertato i vigili del fuoco.