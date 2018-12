Abusivismo:sequestrate due lottizzazioni

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 14 DIC - É in corso un'operazione dei carabinieri forestale di Rossano, Corigliano e Castrovillari, coadiuvati dall'ottavo Nucleo elicotteri carabinieri di Vibo Valentia, per l'esecuzione di provvedimenti di sequestro di due terreni oggetto di lottizzazione in località "Matassa" di Rossano. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.

Le lottizzazioni abusive, secondo gli inquirenti, potrebbero essere state una delle concause dei danni provocati dall'alluvione del 2015 nella zona interessata dal provvedimento.

Le persone indagate nell'ambito del procedimento avviato dalla Procura di Castrovillari sono nove.