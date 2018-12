Auto prende fuoco in officina meccanica

(ANSA) - DRAPIA (VIBO VALENTIA), 13 DIC - I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti nella frazione Sant'Angelo di Drapia per spegnere un incendio che ha interessato una vettura in lavorazione all'interno di un'officina meccanica.

Le fiamme, secondo quanto si è potuto accertare, sono partite, per cause accidentali, dall'auto presente all'interno dell'edificio per riparazioni. Il pronto intervento dei vigili del fuoco giunti, con una squadra e un'autobotte, ha impedito che l'incendio si propagasse al materiale presente all'interno dell'officina dove oltre a quella interessata c'erano altre vetture e alcuni pneumatici.