Nascondeva fucile e pistola, arrestato

(ANSA) - CARERI (REGGIO CALABRIA), 12 DIC - Nascondeva in un garage di casa un fucile clandestino, una pistola risultata rubata e oltre cento cartucce di vario calibro. Un uomo di 48 anni Umberto Condò, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Careri con l'accusa di detenzione di armi clandestine e munizioni e ricettazione.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, hanno trovato le armi, tra cui la pistola completa di serbatoio e cinque colpi, risultata rubata nel 1989 in provincia di Torino. Tutto il materiale, in ottimo stato di conservazione, era stato nascosto sotto un cumulo di materiale da deposito tra cassette di legno, legna da ardere, sacchi vuoti nel garage seminterrato dello stabile.