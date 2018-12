Babbo Natale Vvf a Oncologia pediatrica

(ANSA) - CATANZARO, 12 DIC - Babbo Natale ha fatto il suo ingresso a bordo dell'autoscala dei Vigili del fuoco nel reparto di Oncologia pediatrica dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

L'iniziativa è stata organizzata dal persona del Comando di Catanzaro e dall'Associazione nazionale dei vigili del fuoco in collaborazione con i genitori dei piccoli, la dirigenza e il personale medico e sanitario.

All'interno della struttura di ricovero e cura è stata allestita una "pompieropoli" che ha permesso a tutti i piccoli degenti di cimentarsi in un percorso ad ostacoli ludico-creativo.

L'arrivo di Babbo Natale con il suo sacco carico di doni da distribuire a tutti, ha regalato qualche momento di leggera spensieratezza ai bambini e alle loro famiglie. Una parentesi lieta per quanti stanno attraversando un periodo duro e difficile.