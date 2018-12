Possesso illegale cardellini, denuncia

(ANSA) - CIRO' MARINA (CROTONE), 11 DIC - I carabinieri forestale di Crotone hanno scoperto a Cirò Marina otto cardellini che erano detenuti illegalmente in gabbia da un uomo in un locale adibito a magazzino. I volatili sono stati posti sotto sequestro e la persona che li deteneva é stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone.

Il ritrovamento dei cardellini é avvento nel corso di una perquisizione. La persona che era in possesso dei cardellini, alla richiesta dei militari, non é stata in grado di esibire alcuna documentazione che ne legittimasse la detenzione. L'uomo é stato così denunciato per la detenzione illegale dei volatili.

In considerazione del fatto che i cardellini erano abituati alla presenza dell'uomo e che l'immissione in libertà avrebbe potuto pregiudicarne la sopravvivenza, tenuto anche conto del loro ottimo stato di detenzione e di benessere, i volatili sono stati affidati all'attuale possessore in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria.