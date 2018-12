Iniziativa per 60 anni sede Rai Calabria

(ANSA) - COSENZA, 11 DIC - "Enrico Mascilli Migliorini, primo direttore della sede Rai della Calabria, è stato un grande giornalista. Oggi dobbiamo trovare proprio nuovi maestri, perché nelle redazioni non c'è più il tempo di insegnare la professione". Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, parlando a Cosenza a margine dell'incontro sul tema 'Verità e strategia del consenso: dalla comunicazione di massa ai social media', organizzato per celebrare i 60 anni della sede Rai della Calabria.

"Dobbiamo cercare nuovi maestri - ha continuato Verna - e cerchiamo di farlo con le linee di riforma che abbiamo approvato a larga maggioranza. Il web rivoluziona le relazioni sociali e noi dobbiamo rappresentare sempre un modello di corretta informazione. Proprio domani a Roma faremo un importante convegno sul tema degli algoritmi in redazione per creare una scuola di alta formazione dei nuovi sistemi editoriali. Questo perché dobbiamo attrezzarci a dare nuove risposte".