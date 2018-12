Auto in fiamme su A2,paura ma no danni

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 10 DIC - Paura ma nessuna conseguenza per il conducente e gli occupanti di un'auto che ha preso fuoco mentre era in transito sulla corsia nord dell'A2 autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Rosarno e Mileto. Il conducente dell'auto accortosi dell'incendio sviluppatosi a bordo si è fermato in una piazzola di sosta prima che le fiamme avvolgessero il mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia che hanno spento il rogo e una pattuglia della Polizia stradale. Grazie al fatto che l'automobilista era riuscito a portare la vettura nell'area di sosta il traffico autostradale non ha subito rallentamenti. L'auto è andata completamente distrutta.