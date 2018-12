Natale a Catanzaro, riscoprire il centro

(ANSA) - CATANZARO, 5 DIC - Percezioni e suggestioni, alla riscoperta dei cinque sensi e del centro storico. Sarà questo il filo conduttore della II edizione di "Sarà Tre Volte Natale", la rassegna organizzata a Catanzaro dall'Amministrazione comunale e affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo che scandirà il periodo delle feste di Natale e fine anno.

Un percorso tra suoni, immagini, sapori e odori incentrato sulla voglia di far festa per strada, dal centro fino alle "rughe", i vicoletti caratteristici della città.

Il cartellone di appuntamenti è stato presentato, alla presenza del sindaco Sergio Abramo, nell'ambito di un evento svoltosi al Teatro Comunale. Ad aprire il programma, venerdì 7 dicembre, sarà lo scrittore Alessandro Baricco che presenterà il suo ultimo romanzo "The game". A seguire spazio all'animazione e per grandi e piccini e alla musica: previste esibizioni di Roy Paci, Peppe Voltarelli, e, a Capodanno, Taranta d'Amore di Ambrogio Sparagna e Orchestra Popolare italiana.