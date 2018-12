Sequestrati 5 kg marijuana, due arresti

(ANSA) - SIDERNO (REGGIO CALABRIA), 4 DIC - Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. E' con questa accusa che i carabinieri del Gruppo di Locri e i militari delle stazioni di Siderno e Careri hanno arrestato, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio effettuato in alcuni Comuni della Locride, due giovani, Giuseppe Romano, di 30 anni, di Siderno e Domenico Marrapodi, 25 anni, di Careri. In un garage posto accanto all'abitazione di Romano i carabinieri hanno trovato circa 1,5 chili di marijuana e un bilancino di precisione. A Careri, invece, in un terreno adiacente all'abitazione di Marrapodi, i militari hanno trovato, tra la vegetazione, circa 4 chili di marijuana suddivisa in 15 involucri di plastica. Se immessa sul mercato della droga lo stupefacente avrebbe fruttato circa 50 mila euro. Su disposizione dell'autorità giudiziaria di Locri i circa 5 chili di droga trovati tra Siderno e Careri sono stati sequestrati.