Riattivata linea treni Catanzaro-Crotone

(ANSA) - CATANZARO, 27 NOV - È ripresa, dopo le verifiche dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria fra Crotone e Catanzaro sospesa da domenica 25 novembre per l'allagamento dei binari causato dalle forti piogge abbattutesi sulla zona ionica della Calabria. Sessanta operatori, tra tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e ditte appaltatrici, e personale Trenitalia per l'assistenza alle persone, sono stati impegnati in questi tre giorni per ripristinare completamente il tratto di infrastruttura ferroviaria (terreno, pietrisco e binari) danneggiato in seguito alle precipitazioni atmosferiche.

Durante il periodo di interruzione del traffico, Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra le stazioni di Crotone e di Catanzaro Lido.