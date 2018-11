Aveva 800 grammi di marijuana, arrestato

(ANSA) - CARERI (REGGIO CALABRIA), 27 NOV - I carabinieri di Careri, insieme a Cacciatori Calabria, hanno arrestato un 56enne, Luigi Varacalli, per detenzione illecita di stupefacenti. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato oltre 800 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, occultati in un appartamento adiacente all'abitazione di Varacalli, di cui lui l'uomo, secondo l'accusa, aveva la piena disponibilità.

Sempre in materia di lotta alla droga, i carabinieri di Bovalino ed i Cacciatori Calabria, nel corso di un rastrellamento in contrada Borrello di Bovalino, hanno trovato diversi involucri contenenti complessivamente oltre 2,5 chili di marijuana, un bidone in plastica con quasi 18 chili di polvere bianca, verosimilmente sostanza da taglio.