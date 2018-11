(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Per la Calabria non si può applicare solo un discorso di legalità. Occorrono anche interventi per la crescita economica e sociale. I dati ne sono testimoni: sono decine di migliaia ormai i giovani calabresi che emigrano ed é a questi giovani e alle loro famiglie che lo Stato deve dare una risposta. Dobbiamo lavorare tanto". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Reggio Calabria