Scontro tra furgone e trattore, un morto

(ANSA) - CATANZARO, 22 NOV - Un uomo è morto ed altri due sono rimasti feriti in un incidente avvenuto sulla strada statale 18, a Nocera Terinese. Per cause in corso di accertamento, un trattore ed un furgone si sono scontrati.

Nell'urto il conducente del trattore è morto sul colpo. Gli occupanti del furgone sono rimasti feriti e sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza le vetture. In seguito all'incidente, il traffico è stato provvisoriamente bloccato. Sul posto è intervenuto personale Anas e le forze dell'ordine per l'accertamento della dinamica, la rimozione dei veicoli e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza.