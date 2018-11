Corte conti parifica esercizio Regione

(ANSA) - CATANZARO, 22 NOV - La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, presieduta da Vincenzo Lo Presti, dinnanzi al presidente della Corte Angelo Buscema, ha pronunciato sentenza di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 "nelle componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio" alla presenza del Presidente della Regione Mario Oliverio.

La sezione, ha detto Lo Presti, "si è fatta carico di verificare l'attendibilità e l'affidabilità delle scritture mediante accesso diretto al sistema informatico della Regione e adottando per la prima volta in via sperimentale la dichiarazione di affidabilità del rendiconto attraverso un campione estratto di 30 ordinativi di spesa".

Il consigliere Massimo Balestrieri ha evidenziato come la Regione abbia chiuso il 2017 "con un risultato di amministrazione pari a 988.815.479 euro". Aumentati i residui attivi (+8,41%) che significa che "sono aumentati i crediti certi, liquidi ed esigibili, rimasti da riscuotere".