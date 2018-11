Malagò apre mostra fiaccole olimpiche

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 NOV - Le fiaccole olimpiche utilizzate per i giochi da Berlino del 1936 a Rio De Janeiro del 2016, sono da oggi in mostra nel Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. Ad inaugurare l'esposizione è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò - in città per la riunione della Giunta nazionale del Comitato - accompagnato dal direttore del Museo Carmelo Malacrino, e dal presidente del Comitato regionale Maurizio Condipodero. A fare da Cicerone nelle visite su prenotazione della mostra "La fiamma che unisce" - nata dalla collaborazione tra il Museo Nazionale di Reggio Calabria ed il Coni e che resterà aperta fino al 9 dicembre - saranno gli studenti del Liceo sportivo Alessandro Volta di Reggio Calabria debitamente preparati. Liceo visitato in precedenza da Malagò.

"Sinceramente - ha detto - non mi aspettavo di trovare questa bella realtà. Si capisce che questo risultato va oltre l'impegno della preside. E fa piacere, con questa occasione, ricordare che i licei sportivi sono una cosa seria".