In auto oltre un chilo hascisc,arrestato

(ANSA) - MIRTO CROSIA (COSENZA), 17 NOV - I carabinieri hanno arrestato a Mirto Crosia, con l'accusa di detenzione illegale a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 43 anni di cui sono state rese note soltanto le iniziali, V. A.

L'uomo, riferiscono i militari, ha raggiunto a bordo della sua autovettura il parcheggio di un supermercato. Il suo atteggiamento non è passato inosservato ai carabinieri, che stavano effettuando un servizio preventivo finalizzato alla prevenzione dei reati in materia di spaccio di droga. I militari si sono insospettiti e, per tale motivo, si sono avvicinati all'uomo, sottoponendolo a controllo. Si é scoperto così che nascondeva nell'autovettura un involucro contenente 13 panetti di hashish, per un peso complessivo di un chilo e 250 grammi.

La perquisizione effettuata successivamente nella casa di V.A. ha consentito di trovare un bilancino, materiale da taglio ed alcuni appunti manoscritti. L'arresto é stato portato nel carcere di Castrovillari.