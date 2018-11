Nascondeva droga in casa, arrestato

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 16 NOV - Nascondeva in casa dosi di cocaina, e marijuana pronte per la vendita. Un uomo di 33 anni S.G., con precedenti di polizia, è stato arrestato a Lamezia Terme da personale del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, nel corso dei servizi di prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, hanno deciso di effettuare una perquisizione personale nei suoi confronti, estesa anche all'auto e ad un'abitazione nella sua disponibilità. All'interno dell'appartamento, con l'ausilio del cane antidroga "Floyd" sono stati trovati, in una credenza e sotto i cuscini del divano del soggiorno, 19 grammi di cocaina già divisa in 20 involucri e 11 grammi di marijuana.