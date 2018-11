Bomba sotto auto a Vibo, indaga Polizia

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 16 NOV - Una bomba di medio potenziale di fabbricazione artigianale è stata fatta esplodere, la scorsa notte, a Vibo Marina sotto l'auto, una Fiat 500, di proprietà di un 49enne del luogo.

L'episodio si è verificato in via senatore Parodi, una delle strade maggiormente trafficate della frazione. Il boato seguito all'esplosione è stato udito a più di un chilometro di distanza.

Lo spostamento d'aria generato dalla deflagrazione ha anche danneggiato i vetri delle finestre delle abitazioni della zona.

Sul posto, per spegnere le fiamme che dopo lo scoppio hanno avvolto l'auto, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha anche provveduto a staccare la batteria dell'auto e a rimuovere i vetri. Ingenti i danni riportati dalla vettura.

Sulla vicenda indaga la Squadra mobile della Questura di Vibo Valentia.