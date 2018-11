Alterava graduatorie supplenze, sospeso

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 15 NOV - Sospensione dai pubblici uffici per otto mesi. E' la misura interdittiva notificata ad un assistente amministrativo in servizio in un istituto scolastico di Rossano dal personale del Commissariato della polizia di Stato di Corigliano Rossano.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Castrovillari su richiesta del procuratore, Eugenio Facciolla, è il risultato di un'attività d'indagine che ha consentito di appurare che l'assistente amministrativo, chiamato a svolgere tra l'altro mansioni legate alla formazione delle graduatorie del personale docente e Ata per l'assegnazione di supplenze, aveva omesso di astenersi, intervenendo a favore di suoi interessi o di quelli di suoi congiunti, procurando loro ingiusti vantaggi patrimoniali. L'uomo, secondo l'accusa, nel momento della gestione delle domande, avrebbe eluso quanto previsto dalla normativa, alterando i dati ed inserendo anche titoli mai conseguiti dai congiunti allo scopo di fargli occupare posizioni più favorevoli.