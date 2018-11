In Calabria oltre 238 mila auto Euro 3

(ANSA) - CATANZARO, 14 NOV - Sono in totale 238.294 in Calabria le auto diesel Euro 3 e inferiori iscritte nel registro della Motorizzazione civile regionale con una percentuale pari al 19% del totale delle vetture private. Lo rileva un'analisi di Facile.it, su dati del Ministero dei Trasporti relativi a fine 2017, che vede la Calabria collocarsi al terzo posto nella classifica nazionale.

In rapporto alla diffusione delle auto private diesel Euro 3 e inferiori destinate al trasporto persone a livello provinciale, al primo posto c'è Cosenza, che conta 98.468 veicoli di questa categoria, seguita da Reggio (59.828), Catanzaro (38.988), Crotone (21.168) e Vibo Valentia (19.842).

In termini percentuali, invece, prima della classifica regionale è Crotone, provincia dove le auto diesel Euro 3 o inferiori rappresentano il 21,6% di quelle potenzialmente in circolazione, seguono Cosenza (21,0%), Vibo Valentia (18,6%), Catanzaro (17,1%) e Reggio Calabria (16,9%).